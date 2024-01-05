Правительство РФ расширило и обновило пятилетний план дорожного строительства

Премьер РФ Михаил Мишустин подписал постановление, утверждающее обновленный план дорожного строительства на 2024-2028 годы. В обновлённом пятилетнем плане предусмотрена реализация 380 проектов. В предыдущей версии плана, утверждённой летом 2022 года, насчитывалось более 250 мероприятий.

Как сообщается на сайте правительства, мероприятия обновлённого плана разделены на две части - федеральную и региональную. На строительство и реконструкцию федеральных дорог будет направлено почти 1,9 трлн рублей. Это позволит ввести более 2,1 тысячи км автодорог.

Региональные проекты будут реализовываться на условиях софинансирования. Федеральные средства в размере 361,7 млрд рублей позволят выполнить работы на 142 объектах и обеспечить строительство и реконструкцию дорог общей протяжённостью более 1 тысячи км.

Среди знаковых проектов в рамках реализации плана развитие транспортных коридоров «Россия», «Север-Юг», для чего запланировано продолжение автомобильной дороги М-12 «Восток», строительство обходов Махачкалы, Астрахани, Дербента, Хасавюрта. Также для развития федеральных трасс в плане предусмотрено строительство и реконструкция участков трассы М-10 «Скандинавия».

Мероприятия по модернизации дорог регионального, межмуниципального и местного значения запланированы в Брянской, Воронежской, Владимирской, Липецкой, Московской, Ивановской, Ярославской, Вологодской, Новгородской, Ленинградской областях, Санкт-Петербурге и других регионах.

«Дорожное строительство в стране решает целый ряд масштабных социальных, экономических и инфраструктурных задач. Дороги позволяют сократить расстояния, улучшить логистику, повысить инвестиционный потенциал, стимулируют жилищное и инфраструктурное развитие, развивают туризм и открывают новые возможности для многих смежных направлений деятельности. Рекордные темпы строительства дорог уже который год обеспечивают ускоренное развитие всех населённых пунктов, находящихся в зоне притяжения. Только в 2023 году уложено в общей сложности 188 млн кв. м дорожного полотна по всей стране», – прокомментировал решение заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин.