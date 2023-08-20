Правительство РФ расширило перечень получающих соцвыплаты категорий медиков

Правительство РФ расширило перечень медицинских работников, которым полагаются специальные социальные выплаты. Соответствующее постановление 18 августа опубликовали на официальном портале правовой информации.

В указанный список попали медицинские работники с высшим немедицинским образованием. Размер выплат будет варьироваться от 14500 рублей до 18500 рублей.

Документ вступил в силу со дня его публикации.

В пресс-службе Минздрава РФ сообщили РИА «Новости», что решение затронет 3 тысяч сотрудников.

Правительство с 1 января 2023 года установило специальную социальную выплату для отдельных категорий медицинских работников. Так, она положена сотрудникам первичного звена здравоохранения (поликлиники и фельдшерско-акушерские пункты), центральных районных, районных и участковых больниц и занятым в скоропомощных отделениях и на станциях.

Позднее, 2 февраля, Социальный фонд РФ перечислил медицинским работникам первые специальные соцвыплаты, их получили 2,5 тысячи человек, сообщает iz.ru.