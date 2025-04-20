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Мурманская область. Арктика (16+)20.04.25 14:00

Правительство РФ расторгает соглашение о сотрудничестве в Баренцевом регионе в области ЧС

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин своим распоряжением денонсировал межправительственное соглашение России с Норвегией, Финляндией и Швецией о создании международного Баренцева секретариата, а также соглашение со странами — участницами Совета Баренцева/Евроарктического региона о сотрудничестве в области ЧС.

«Денонсировать соглашение между правительством Российской Федерации, правительством Королевства Норвегия, правительством Финляндской Республики и правительством Королевства Швеция о создании международного Баренцева секретариата в целях развития сотрудничества в Баренцевом/Евроарктическом регионе, подписанное в г. Рованиеми 15 ноября 2007 года, и соглашение между правительствами государств — членов Совета Баренцева/Евроарктического региона о сотрудничестве в области предупреждения, готовности и реагирования на чрезвычайные ситуации, подписанное в г. Москве 11 декабря 2008 года», — говорится в распоряжении.

Напомним, совет Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР) был создан в 1993 году в качестве органа межправительственного взаимодействия России, Дании, Исландии, Норвегии, Финляндии, Швеции и Европейской комиссии в интересах обеспечения устойчивого развития региона, а также расширения двустороннего и многостороннего сотрудничества.

В марте 2022 года Совет объявил о прекращении сотрудничества с РФ. Россия в свою очередь объявила о выходе из СБЕР в сентябре 2023 года. Как отмечалось в заявлении МИД РФ, работа Совета с марта 2022 года была «фактически парализована по вине западных участников», а Финляндия не подтвердила готовность передать России руководство в СБЕР в октябре 2023 года. Сама Финляндия также выходит из состава Совета — финский кабмин одобрил это решение в ноябре 2024 года и, как указывали в МИД страны, после 2025 года Финляндия покинет СБЕР.

Соглашение стран СБЕР о сотрудничестве в области чрезвычайных ситуаций было подписано в период российского председательства в Совете. В рамках документа страны договаривались уведомлять друг друга о ЧС и оказывать необходимую помощь. Для успешной реализации соглашения был организован профильный комитет.

 

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