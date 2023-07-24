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Мурманская область. Арктика (16+)24.07.23 12:30

Правительство РФ упростит пострадавшим на производстве работникам возможность получения компенсаций

Как сообщает сайт кабмина, правительство РФ продолжает работу по переводу наиболее востребованных государственных услуг в электронный вид, чтобы у граждан была возможность при желании получать их без личного визита в отделения Социального фонда.  Подписано распоряжение, которое упростит и ускорит оформление компенсации дополнительных расходов, связанных с медицинской, социальной и профессиональной реабилитацией для работников, пострадавших на производстве. Это можно будет сделать через специальную интерактивную форму на портале госуслуг.

Согласно информации на сайте правительства, цифровой сервис позволит заявителям загружать электронные копии документов, подтверждающих расходы на реабилитацию, если человек оплачивал их сам. «Уполномоченные сотрудники Социального фонда будут проверять достоверность сведений, при необходимости запрашивать дополнительные документы через уведомления в личном кабинете и в течение 5 дней (сейчас на это уходит до 10 дней) принимать решение о выплате. Ещё 5 дней будет отводиться непосредственно на перечисление средств», - говорится в сообщении.

Отмечается, что, если речь идёт о компенсации за самостоятельное приобретение технических средств реабилитации, деньги должны быть переведены в течение 10 дней (сейчас предельный срок составляет один месяц). Новый сервис должен появиться на портале госуслуг в течение шести месяцев. При этом у граждан останется возможность при желании обращаться за предоставлением компенсации лично в Социальный фонд.

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