Правительство РФ утвердило единые требования к назначению и предоставлению мер соцподдержки на федеральном, региональном и муниципальном уровнях

Постановление правительства РФ определяет единый порядок взаимодействия органов власти с гражданами независимо от региона проживания и уровня назначаемой поддержки. Все виды поддержки должны предоставляться в электронном виде в максимально короткие сроки при минимальном количестве бумажных документов. Заявления можно подать через госуслуги или МФЦ.

Как сообщает кабмин, ведомства получат все необходимые документы с помощью информационного взаимодействия между собой. Запрос дополнительных справок возможен только тогда, когда соответствующих данных нет в государственных информсистемах.

Также определяется предельный срок рассмотрения документов для назначения той или иной помощи:

регистрация заявления должна проходить в течение 1 рабочего дня;

получение межведомственных документов — в течение рабочих 2 дней;

извещение о назначении или отказе — в течение 1 рабочего дня.

Ответственные органы оповестят гражданина об этапах рассмотрения заявления. Документ вступит в силу 1 января 2025 года.

Ранее в Минтруде заявляли, что хотят избавить граждан от сбора справок, если эти сведения содержатся в государственных информационных системах.