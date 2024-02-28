Правительство РФ утвердило квоты приёма на целевое обучение в вузах на 2024 год

Выделено свыше 145 тысяч мест, что на 6% больше относительно прошлого года. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.

Квоты на целевое обучение по каждой специальности формируются ежегодно на основе заявок российских субъектов. В рамках программы целевого обучения абитуриенты поступают в учебное заведение по направлениям будущих работодателей и учатся бесплатно. После получения диплома выпускник должен отработать не менее трёх лет в организации, которая его направила.

Как пишет fish.gov.ru, на будущий учебный год (2024), например, для рыбохозяйственной отрасли по специальностям промышленное рыболовство, водные биоресурсы и аквакультура выделяются квоты по 10% на каждое направление.

Программа целевого обучения — эффективный механизм подготовки кадров, который помогает компаниям решить вопрос обеспечения необходимыми специалистами, а выпускникам гарантирует трудоустройство.

Рыбная отрасль остро нуждается в молодых квалифицированных кадрах и в ближайшее время эта потребность будет только расти в связи с масштабной реформой рыбопромышленного комплекса страны. В России строится новый флот и создается современная рыбная переработка — это гарантирует лучшие условия труда и достойную заработную плату для профессионалов.