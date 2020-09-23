Правительство РФ утвердило новые правила судоходства по Северному морскому пути

Правительство Российской Федерации утвердило новые правила плавания судов в акватории Северного морского пути. Соответствующее постановление № 1487, подписанное 18 сентября 2020 года, опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Правительство Российской Федерации постановляет: утвердить прилагаемые правила плавания в акватории Северного морского пути, говорится в документе. В постановлении отмечается, что настоящие правила применяются в целях обеспечения безопасности мореплавания, а также в целях предотвращения, сокращения и сохранения под контролем загрязнения морской среды с судов.

Правила содержат: порядок организации плавания судов в акватории Северного морского пути; положение о навигационно-гидрографическом обеспечении плавания судов; иные положения, касающиеся организации плавания судов в акватории Севморпути.

Также для организации курсирования судов создаётся специальный штаб морских операций, призванный обеспечить ледокольную проводку судов в акватории Севморпути.

Штаб также отвечает за разработку маршрутов плавания и расстановку судов ледокольного флота в акватории.

Из документа следует, что основанием для отказа в выдаче разрешений станет несоответствие судна критериям допуска (прописаны в документе), а также если заявитель не предоставит копию договора на организацию услуг ледокольной проводки при её необходимости.