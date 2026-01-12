Правительство РФ утвердило план развития коренных народов Севера и Дальнего Востока

Правительство России утвердило трёхлетний план мероприятий по реализации Концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.

Как сообщает пресс-служба кабмина в мессенджере web.max.ru, улучшение экономических и социальных аспектов жизни, сохранение исконных территорий проживания и уникальных форм традиционной хозяйственной деятельности нашли отражение в мероприятиях трёхлетнего плана по реализации Концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Распоряжение, утверждающее такой документ, подписано.

План включает в себя более 100 различных мероприятий, сгруппированных по нескольким тематическим разделам.

Один из разделов посвящён сохранению территорий, где живут коренные народы. Он, в частности, подразумевает проведение ежегодного мониторинга экологического состояния таких районов. Кроме того, представители малочисленных народов будут привлекаться к участию в общественных слушаниях, когда речь будет идти о реализации проектов, связанных с освоением природных ресурсов.

Ещё один вид поддержки – продвижение на внутренний и внешний рынки продукции традиционных промыслов. Она предполагает, что власти регионов Севера, Сибири и Дальнего Востока ежегодно будут представлять такие товары на различных выставках и ярмарках.

В числе других направлений – создание национальных туристических маршрутов, включающих памятники истории и культуры, расположенные в местах проживания коренных малочисленных народов. Это в свою очередь даст стимул к созданию и модернизации туристической инфраструктуры.

Не менее значимым мероприятием станет финансовая поддержка приоритетных направлений сельского хозяйства и оленеводства. Она будет зависеть от количества поступивших заявок.

Работа по созданию комфортной и безопасной среды включает в себя в том числе повышение качества связи и расширение числа населённых пунктов, подключённых к интернету.

Отдельный раздел плана посвящён обеспечению доступности образования. Такая работа, в частности, предполагает обеспечение школ в местах проживания коренных народов современным оборудованием и учебниками на родных языках коренных малочисленных народов.

Ещё одна часть плана – сохранение этнокультурного достояния и традиций народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Мероприятия этого раздела направлены на сохранение и популяризацию объектов культурного наследия и объектов нематериального этнокультурного достояния (легенды, песни, обряды).

Напомним, Концепция устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока до 2036 года была утверждена в мае 2025 года.