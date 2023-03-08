Правительство РФ утвердило размер аванса в 50% по госконтрактам в 2023 году

Организации, участвующие в госзакупках, смогут получать в 2023 году в качестве аванса до 50% от цены контракта. Такое постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Напомним, сейчас размер аванса по госконтрактам в основном ограничивается планкой в 30%.

Как сообщает пресс-служба российского правительства, решение распространяется на госконтракты, финансируемые из федерального бюджета и подлежащие казначейскому сопровождению. Регионам рекомендовано применять аналогичные положения для контрактов, финансируемых из их бюджетов.

По действующим правилам размер аванса по госконтрактам в основном ограничивается планкой в 30% от цены, зафиксированной в договоре. «Повышение размера авансирования даст организациям доступ к дополнительным ресурсам, поможет им быстрее и эффективнее решать поставленные задачи при обеспечении безусловного контроля за расходованием бюджетных средств», — сказано в сообщении.

Отметим, что практику повышенного авансирования госконтрактов правительство использовало в 2022 году для повышения устойчивости российской экономики в условиях внешнего санкционного давления.



Фото: https://gov-murman.ru