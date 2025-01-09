Правительство РФ утвердило Стратегию пространственного развития страны до 2030 года

6 января 2025 года было опубликовано распоряжение от 28 декабря 2024 года №4146-р о Стратегии пространственного развития до 2030 года с прогнозом до 2036 года, в которой отмечается необходимость формирования сбалансированной системы пространственного развития для достижения национальных целей, поиск оптимальных форм территориальной организации экономики, развитие опорных населённых пунктов, образующих инфраструктурный и экономический каркас страны.

Распоряжение о её утверждении подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Одно из новшеств утверждённой стратегии – создание единого перечня опорных населённых пунктов, развитие которых будет способствовать достижению национальных целей развития, определённых майскими указами президента в 2024 году.

В перечень опорных населённых пунктов вошли городские агломерации, административные центры, города, где реализуются новые инвестиционные проекты, существенно влияющие на экономику. Кроме того, туда включены города, жители которых заняты в обеспечении национальной безопасности и обслуживании критически важной инфраструктуры. Также в перечень вошли населённые пункты, включая сельские, выполняющие функции опорных. В них работают медучреждения, школы, вузы и культурные центры, обеспечивающие потребности жителей прилегающих территорий.

В числе приоритетных задач развития опорных населённых пунктов – строительство жилья, создание коммунальной и социальной инфраструктуры для привлечения кадров, развитие транспорта, расширение межрегиональных экономических связей.

Улучшение качества жизни в опорных пунктах во многом позволит решать актуальные задачи пространственного развития более крупных территорий – федеральных округов, Арктической зоны России и новых регионов, отмечается в документе.