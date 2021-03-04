Правительство РФ уже в этом году может выделить 460 млн рублей на субсидирование затрат рыбопромышленников на топливо

Росрыболовство при участии Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) разработало проект постановления правительства РФ, предусматривающий частичное возмещение затрат на топливо, приобретённое рыбопромышленниками для промысла в зонах иностранных государств, в конвенционных районах и открытых частях Мирового океана. По информации ведомства, в случае принятия постановления предприятия уже в текущем году смогут получить субсидии на общую сумму 460 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба ВАРПЭ.

«Документ предусматривает предоставление рыбопромышленным предприятиям государственной субсидии при условии, что суммарно они реализуют на экспорт и на внутренний рынок продукции в 10 раз больше предоставленной суммы субсидии. Размер субсидии при этом составит 30% от затрат», - рассказал президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев. - Топливные субсидии применяются во многих странах мира и составляют 22% от общего объёма совокупных субсидий мирового рыбопромыслового флота (7,7 млрд долларов)».

Проект постановления изучается в ВАРПЭ. Согласно проекту, перечень удаленных районов промысла и видов водных биологических ресурсов, подлежащих субсидированию, утверждается Минсельхозом. Как следует из пояснительной записки, предоставление топливных субсидий «поможет рыбопромысловым организациям повысить рентабельность промысла в удаленных районах, нивелировать риски на период налаживания внешнеторговых отношений и снизить затраты на обеспечение промысловой экспедиции (транспортный флот, обеспечивающий топливом, снабжением и перегрузкой добытых (выловленных) ВБР и продукции из них)».

По информации Росрыболовства, в случае принятия постановления предприятия уже в текущем году смогут получить субсидии на общую сумму 460 млн рублей.

«Проект разрабатывался Росрыболовством при участии и поддержке ВАРПЭ. В 2018-2019 годах мы направляли в агентство предложения и аналитические материалы для подготовки проекта. Расчёты по экономической эффективности проведены на основе данных о работе 17 предприятий Северного и Дальневосточного рыбохозяйственных бассейнов, ведущих промысел в удаленных от российского берега районах. Наша аналитическая группа уже приступила к изучению и оценке текущей версии проекта постановления. После завершения этих процедур ВАРПЭ сформирует позицию по документу», - отметил Герман Зверев.

Кроме того, анализ международного опыта предоставления топливных субсидий показал, что эта мера господдержки достаточно распространена среди рыболовных держав. Подобные механизмы работают в Австралии, Бразилии, Норвегии, Китае, Тайвани, странах Европейского союза, США, Канаде, Мексике, Индии, Японии и Республики Корея. Проект постановления соответствует положениям Договора о Евразийском экономическом союзе, Соглашению ВТО по субсидиям и компенсационным мерам, Приложению 1А Марракешского соглашения об учреждении Всемирной торговой организации от 15 апреля 1994 года, а также положениям иных международных договоров Российской Федерации.

4 февраля в ходе заседания комиссии правительства Российской Федерации по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса президент ВАРПЭ Герман Зверев обратился к вице-премьеру Виктории Абрамченко с просьбой об ускорении издания постановления в 2021 году. Виктория Абрамченко поручила Минсельхозу и Росрыболовству совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти до 5 апреля обеспечить внесение в установленном порядке в правительство РФ проекта постановления, устанавливающего правила субсидирования затрат на приобретение топлива при осуществлении рыболовства в районах действия международных договоров Российской Федерации в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов.