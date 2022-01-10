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Мурманская область. Арктика (16+)10.01.22 15:30

Правительство РФ выделило полмиллиарда рублей на путешествия школьников по стране в этом году

Более 100 тысяч школьников в 2022 году смогут бесплатно совершить путешествия по регионам России, правительство выделяет на эти цели 500 млн рублей, сообщил сегодня премьер Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

«Сейчас мы запускаем новую программу, пока в качестве эксперимента, и её главная цель - познакомить школьников с историей родного края в рамках небольших путешествий. Чтобы они могли узнать много нового о том, что находится совсем рядом. Мы рассчитываем, что в этом году более 100 тысяч учащихся 5-9-х классов смогут отправиться в поездки с одной или даже несколькими ночевками, с интересными экскурсионным программами и проживанием в комфортных условиях. Правительство выделило на эти цели 500 млн рублей. Субсидии в текущем году получат 18 регионов, которые реализуют специально разработанные турпакеты для детей школьного возраста. Средства позволят компенсировать им затраты на эту программу», - сказал глава правительства.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко пояснил, что программа познавательного туризма для школьников стартует в 2022 году в рамках федерального проекта повышения доступности туристических продуктов нацпроекта по развитию внутреннего туризма. «Те 18 регионов, которые подали заявки в Ростуризм из 30, которые участвуют в эксперименте, они соответствуют критериям, которые определены к участию, и с ними в ближайшее время Ростуризм подпишет соглашения. География самая обширная, от Сахалина до Калининграда, от Адыгеи до Новгорода. И это будет осуществляться в соответствии с законом о государственном социальном заказе», - сказал Чернышенко.

«Граждане смогут самостоятельно выбрать туристический маршрут, включая экскурсии, гостиницы для размещения ребят. Отмечу, что это будет касаться тех услуг, которые будут включены регионами в реестр. Продолжительность поездки - не менее 24 часов, то есть минимум одна ночевка для комфорта детей при переездах», - сказал вице-премьер.

Чернышенко подчеркнул, что полмиллиарда рублей будет выделено на цели программы в 2022 году, а до 2024 года - 3,5 млрд рублей. По его словам, правительство рассчитывает, что стоимость поездки на каждого учащегося за счёт бюджетов всех уровней составит не менее 7 тысяч рублей, из которых 5 тысяч будут гарантированно выделяться из федерального бюджета.

«У российских школьников уже весной появится возможность отправиться в путешествия. Ожидаем, что по итогам реализации в этом году не менее 100 тысяч учащихся смогут отдохнуть, обогатить знания о родном крае и, конечно, рассчитываем, что к следующему этапу к программе подключатся и другие субъекты, и география еще больше расширится», - добавил Чернышенко.

Фото: http://government.ru/news/44303/

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