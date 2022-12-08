Правительство РФ выделяет 37,7 млрд рублей для комплексного развития Мурманского транспортного узла. Об этом губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил в социальных сетях «Телеграм» и «Вконтакте».

Благодаря строительству МТУ появится более 1800 новых рабочих мест, и перевалка порта Мурманск увеличится на 18 млн тонн в год. Спасибо всем коллегам из федерального правительства и лично первому вице-премьеру Андрею Рэмовичу Белоусову и вице-премьеру Марату Шакирзяновичу Хуснуллину за поддержку этого стратегически важного проекта для всей страны», – написал глава региона.

Фото: https://gov-murman.ru