Мурманская область. Арктика (16+)08.12.22 15:50
Благодаря строительству МТУ появится более 1800 новых рабочих мест, и перевалка порта Мурманск увеличится на 18 млн тонн в год. Спасибо всем коллегам из федерального правительства и лично первому вице-премьеру Андрею Рэмовичу Белоусову и вице-премьеру Марату Шакирзяновичу Хуснуллину за поддержку этого стратегически важного проекта для всей страны», – написал глава региона.
Правительство РФ выделяет 37,7 млрд рублей для комплексного развития Мурманского транспортного узла
Правительство РФ выделяет 37,7 млрд рублей для комплексного развития Мурманского транспортного узла. Об этом губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил в социальных сетях «Телеграм» и «Вконтакте».
Благодаря строительству МТУ появится более 1800 новых рабочих мест, и перевалка порта Мурманск увеличится на 18 млн тонн в год. Спасибо всем коллегам из федерального правительства и лично первому вице-премьеру Андрею Рэмовичу Белоусову и вице-премьеру Марату Шакирзяновичу Хуснуллину за поддержку этого стратегически важного проекта для всей страны», – написал глава региона.
Фото: https://gov-murman.ru
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Эта новость прямо «луч света в тёмном царстве», спасибо.
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