Правительство России направит 315 млн рублей на капитальный ремонт объектов теплоснабжения ЗАТО г. Североморск. Решение принято на правительственной комиссии по региональному развитию под руководством заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина. В мероприятии принял участие губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«Капитальный ремонт обеспечит стабильное функционирование теплосетевого комплекса ЗАТО г. Североморск, минимизирует риск аварийных отключений. Благодарю коллег за поддержку предложений. Это ещё один результат нашей последовательной работы по приведению в порядок объектов в ЗАТО и других населённых пунктах, где дислоцируются военнослужащие», – отметил глава региона.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, реализация проекта по капитальному ремонту приведёт к повышению надёжности и качества теплоснабжения потребителей ЗАТО г. Североморск; снижению прекращений подачи тепловой энергии, потерь тепловой энергии при передаче по сетям на 1,5 тысячи Гкал в год после реализации мероприятий; затрат, связанных с приобретением топлива и других энергетических ресурсов, а также с осуществлением ремонта.

Фото: https://gov-murman.ru