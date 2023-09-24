Правительство России «порадовало» граждан планами индексации тарифов

Индексация тарифов в России пройдёт в декабре 2023 и в июле 2024 года.

Тарифы на газ для промышленности, а также на пассажирские и грузовые железнодорожные перевозки будут проиндексированы в России с 1 декабря 2023 года, а тарифы на ЖКХ для населения – с 1 июля 2024 года, впервые за полтора года, говорится в прогнозе социально-экономического развития РФ на ближайшую трехлетку. Прогноз подготовлен Минэкономразвития и в пятницу рассматривался на заседании правительства, пишет 1prime.ru.

«Так, с 1 декабря 2023 года планируется проиндексировать оптовые цены на газ для промышленных потребителей на 10%, тарифы на железнодорожные перевозки грузов — на 10,75%, тарифы на пассажирские перевозки железнодорожным транспортом в регулируемом секторе (в плацкартных вагонах) за исключением пригородных перевозок — на 10,75%», — говорится в документе.

При этом совокупный платёж граждан за коммунальные услуги с 1 июля 2024 года вырастет не более, чем на 9,8%, указывается в прогнозе. «Таким образом, например, средняя платёжка за ЖКХ на семью из трёх человек, проживающих в квартире 50 квадратных метров, вырастет на 500-550 рублей. Данная индексация производится после полуторагодового перерыва (в 2023 году её не было). Инфраструктура ЖКХ нуждается в модернизации, без которой возрастают риски аварий, особенно в осенне-зимний период», — пояснили в Минэкономразвития.

В регионах имеется инструмент — «стабилизатор» в виде субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг, если на них тратится более 22% от дохода семьи, которые выплачивают регионы. При этом за субъектами остаётся право самостоятельно улучшать эти условия, напомнили в правительстве.

Федеральная антимонопольная служба проконтролирует соблюдение утвержденных предельных индексов и не допустит необоснованного роста. Финальные тарифы в каждом регионе, после постановления правительства об их предельно допустимой индексации, утверждать будут региональные правительства, подчеркивается в документе.

Ранее в пятницу, выступая на заседании кабмина, министр экономического развития Максим Решетников заявил, что социальные выплаты в России в 2024-2026 годах будут проиндексированы по фактической инфляции.