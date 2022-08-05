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Мурманская область. Арктика (16+)05.08.22 12:00

Правительство России поручило провести геологоразведочные работы в Арктике

Правительство РФ поручило Минприроды и Роснедрам подготовить прогноз добычи полезных ископаемых и провести геологоразведочные работы (ГРР) на территории Арктической зоны для формирования грузовой базы Северного морского пути.

Как отмечается в плане развития Севморпути до 2035 года, «наименование мероприятия или объекта капитального строительства: подготовка прогноза добычи полезных ископаемых на месторождениях, расположенных на территории Арктической зоны, на период до 2035 года в целях формирования грузовой базы Северного морского пути. Ответственный исполнитель: Минприроды России, Роснедра, Минвостокразвития России… «Росатом».

Проведение геологоразведочных работ для подготовки сырьевой базы потенциальных проектов, формирующих грузовую базу Северного морского пути. Ответственный исполнитель: Минприроды России, Роснедра».

Ведомствам также поручено подготовить предложения о дополнительных мерах стимулирования ГРР, проводимых на суше и континентальном шельфе Арктической зоны, подготовить и утвердить программу лицензирования месторождений Арктической зоны до 2035 года, ресурсная база которых потенциально может обеспечить загрузку Севморпути, и осуществлять мониторинг выполнения обязательств в рамках выданных лицензий.

Кроме того, ведомства наряду с Минвостокразвития и «Росатомом» должны разработать комплексный план по созданию в Якутии Кючусского кластера месторождений твёрдых полезных ископаемых (ТПИ) с использованием электроэнергии от мощностей АЭС малой мощности и представить предложения по формированию кластеров ТПИ в Арктической зоне России с оценкой грузопотока по Севморпути.

 

 

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