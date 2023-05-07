Правительство России продолжает работу по сокращению административных процедур в строительстве

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, сокращающее исчерпывающий перечень документов, сведений, материалов и согласований при возведении объектов на 52 позиции – с 751 до 699, говорится в сообщении на сайте кабинета министров.

В обновлённом перечне исключается необходимость согласования с ОАО «РЖД», региональными или местными властями строительства или реконструкции объектов, расположенных вблизи портовых складов, к которым подведена железная дорога. Такое решение позволит быстрее развивать транспортно-логистическую инфраструктуру морских и речных портов.

«Кроме того, при вводе объекта в эксплуатацию застройщику не нужно будет предоставлять ряд документов, которые не имеют прямого отношения к сдаче построенного здания», - говорится в сообщении правительства.

Одновременно исключается ряд документов, сведений и материалов, которые имеются в распоряжении органов власти и могут быть представлены в порядке межведомственного взаимодействия.

Эти меры помогут быстрее реализовывать как инвестиционные строительные проекты, так и проекты с бюджетным финансированием.

Напомним, последний раз исчерпывающий перечень был актуализирован в июле 2022 года. Сокращение административных процедур в строительстве идёт по поручению президента России.