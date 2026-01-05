Правительство России продолжает создание действенной системы защиты граждан от кибермошенников

В 2026 году будет разработан и представлен проект документа стратегического планирования по противодействию правонарушениям, совершаемым с использованием информационно-коммуникационных технологий, который позволит сделать работу по борьбе с кибермошенничеством более системной. Поручение об этом дал председатель правительства Михаил Мишустин по итогам стратегической сессии «О борьбе с кибермошенничеством».

Документ будет разработан в соответствии с положениями федерального закона о стратегическом планировании и позволит скоординировать борьбу с цифровыми преступлениями, ускорить их расследование и предотвращать сами случаи мошенничества.

Над подготовкой проекта документа будут работать Минцифры, МВД, ФСБ, Минэкономразвития, Минюст и Роскомнадзор совместно с заинтересованными федеральными органами, а также при участии администрации Президента РФ, Верховного Суда, Банка России, Генпрокуратуры и Следственного комитета. Срок – до 3 августа 2026 года с представлением промежуточного доклада до 12 мая 2026 года.

Координацией работы по противодействию интернет-мошенникам займётся федеральный оперативный штаб.

Ведомствам необходимо сформировать единую платформу сбора и анализа данных по цифровым преступлениям на базе государственной информационной системы (ГИС) «Антифрод».

Также будет проработан вопрос включения в пакет мер по противодействию правонарушениям, совершаемым с использованием информационно-коммуникационных технологий, дополнительных инициатив. Среди них – активизация обмена данными банков, операторов связи, цифровых платформ и ведомств через ГИС «Антифрод», ужесточение противодействия дропперам, усиление ответственности операторов связи за заключение договора об оказании услуг в нарушение требований законодательства и за непринятие антифрод-мер, установление солидарной ответственности операторов связи и кредитных организаций за причинение вреда гражданам в результате мошеннических действий в случае непринятия такими операторами и организациями мер противодействия. Срок – до 10 апреля 2026 года с представлением промежуточного доклада до 10 февраля 2026 года.

