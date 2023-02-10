Мурманская область. Арктика (16+)10.02.23 10:15
Правительство России расширило границы территории опережающего развития «Столица Арктики» в Мурманской области
Как сообщает пресс-служба кабмина, граница территории опережающего развития (ТОР) «Столица Арктики» в Мурманской области будет расширена, что позволит начать строительство логистического комплекса.
Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
В документе уточняется, что на новых участках ТОР будет построен контейнерный терминал для международных транзитных морских грузоперевозок — там будет осуществляться перевалка грузов на суда ледового класса, которые могут работать на трассах Северного морского пути. Создание комплекса планируется завершить до 2026 года.
Реализация проекта позволит привлечь 46,4 миллиарда рублей частных инвестиций и создать более 700 новых рабочих мест.
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