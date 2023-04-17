Правительство России расширило перечень детских товаров, облагаемых НДС по сниженной ставке 10%

Премьер РФ Михаил Мишустин подписал постановление о расширении перечня детских товаров, на которые распространяется пониженная до 10% ставка налога на добавленную стоимость (НДС).

Как сообщает сайт правительства РФ, «решение поддержит отечественных производителей и повысит доступность товаров для детей».

Отмечается, что в перечень добавлены товары отечественного производства. Это деревянные манежи, металлические и пластиковые кровати и кровати из других материалов, включая тростник, лозу или бамбук.

«Постановление направлено на реализацию плана мероприятий по развитию индустрии детских товаров, утверждённого правительством в 2020 году. Главная цель этого плана - повысить качество, безопасность и доступность товаров для детей, увеличить долю отечественной продукции на российском рынке», - говорится в сообщении.