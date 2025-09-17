Правительство России упростило подключение малых и средних предприятий к электрическим сетям

Для представителей малого и среднего предпринимательства (МСП) в России теперь доступен новый упрощенный порядок технологического присоединения к электросетям.

Согласно подписанному правительством РФ постановлению от 20 августа 2025 года №1246, субъекты МСП смогут подключить объекты мощностью от 150 до 670 кВт в электронном формате.

Процедура стала простой и удобной благодаря возможности подачи заявки онлайн и оплате счёта от энергокомпании электронным способом.

Все требуемые документы будут размещены непосредственно в «личном кабинете» потребителя на официальном ресурсе электросетевой компании либо портала государственных услуг.

Переход на электронный документооборот позволит избежать излишнего бюрократического оформления, сократит сроки обработки заявок и снизит нагрузку на обе стороны процесса.

Постановление вступило в силу и теперь дополняет ранее принятый документ – постановление правительства РФ от 27 декабря 2004 года №861.

Полезные ссылки для технологического присоединения МСП в Мурманской области: ПАО «Россети Северо-Запад»; АО «МОЭСК»; ГОУП «Апатитская электросетевая компания».