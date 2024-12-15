Правительство России утвердило дополнительные надбавки к зарплате на Крайнем Севере

Правительство РФ утвердило постановление о стимулирующих дополнительных выплатах к зарплате сотрудникам федеральных учреждений на Крайнем Севере.

Как сообщает кабмин, работники федеральных учреждений, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, смогут получать дополнительные надбавки к зарплате. Стимулирующая выплата вводится в дополнение к процентной надбавке к зарплате за стаж работы на Крайнем Севере».

В документе отмечается, что новая выплата будет начисляться в процентах к окладу, её размер будет зависеть от лимита фонда оплаты труда конкретного учреждения.

Доплату смогут получить сотрудники, заключившие трудовой договор с федеральным учреждением на срок не менее трёх лет. «Сделать это они смогут в течение шести лет со дня заключения трудового договора. Именно за это время происходит закрепление специалиста в учреждении, приобретение им опыта работы, повышение его эффективности и, соответственно, достижение более высокого уровня заработной платы», - уточняется в сообщении.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/