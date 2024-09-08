Правительство России утвердило дорожную карту по увеличению потребления рыбной продукции в стране

Об этом заявил в интервью ТАСС глава Росрыболовства Илья Шестаков.

По словам Шестакова, для популяризации отечественной рыбной продукции вице-премьер Дмитрий Патрушев подписал соответствующую дорожную карту. В её рамках уже создана организация, которая будет заниматься маркетинговыми исследованиями, работой с торговыми сетями и продвижением рыбной продукции среди населения.

Сейчас потребление рыбы в России находится на уровне от 21 до 23 килограммов на человека в год, сказал Шестаков. По его мнению, в этом году объём потребления будет на том же уровне.

Как писала «Парламентская газета», Президент России Владимир Путин в октябре прошлого года поручил разработать дорожную карту увеличения внутреннего потребления отечественной рыбной продукции на период до 2030 года. В частности, перед правительством стоит задача повысить доступность рыбы для потребителей, стимулировать её глубокую переработку, развивать портовую и логистическую инфраструктуру.