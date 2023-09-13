Правительство России утвердило комплексную государственную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

Постановлением правительства Российской Федерации от 9 сентября 2023 года №1473 утверждена комплексная государственная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности».

Повышение энергоэффективности в различных отраслях экономики, развитие технологий зелёного строительства, электрификация и газификация общественного транспорта – таковы главные цели комплексной государственной программы.

Программа определяет основные направления работы по повышению энергоэффективности в электроэнергетике и теплоэнергетике, промышленности, транспорте, строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве. Отдельный раздел посвящён популяризации энергосбережения.

Так, в сфере электроэнергетики и теплоэнергетики документ предусматривает меры по стимулированию когенерации, когда при выработке электроэнергии появляется возможность рационально использовать попутное тепло. В числе других направлений – развитие альтернативных и возобновляемых источников энергии, перевод котельных на экономичные виды топлива, меры по снижению потерь электрической и тепловой энергии.

В области строительства программа предполагает поддержку государственных заказчиков, использующих при возведении зданий экологичные и энергоэффективные стройматериалы.

За счёт реализации мероприятий показатель энергоёмкости валового внутреннего продукта страны к 2035 году должен снизиться на 35% по сравнению с аналогичным уровнем 2019 года. Это одна из целей Стратегии социально-экономического развития Российской Федерации с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года.

Перечень конкретных мероприятий программы и план-график их реализации появятся в её паспорте после формирования федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, сообщает Минэнерго и ЖКХ Мурманской области.