Правительство России утвердило комплексные планы развития опорных населённых пунктов Арктики

Они предусматривают модернизацию и строительство необходимой инфраструктуры, благоустройство действующих и создание новых общественных пространств в регионах.

При формировании федерального бюджета на реализацию этих планов будет предусматриваться не менее 5% средств соответствующих госпрограмм, а регионы учтут такие расходы в собственных финансовых планах.

«Эффективное выполнение таких задач позволит создать в Арктике более комфортные условия для жизни, работы и туризма», – подчеркнул председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Он также поручил Юрию Трутневу при их реализации обратить особое внимание на выстраивание конструктивного диалога с инвесторами.

«Комплексные планы развития опорных населённых пунктов Арктики утверждены официально правительством России. Это означает, что у нас есть дополнительные возможности по получению федеральной поддержки. Напомню, в 2023 году, мы с Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным подробно обсуждали эту тему, глава государства поддержал нашу инициативу – определить опорные населённые пункты, структурировать мастер-планы, утвердить их на федеральном уровне. Перечень отрабатывался в рамках рабочей группы комиссии госсовета, которую я возглавляю по указу Президента, далее в рамках МАФ мы доложили о проделанной работе и приступили к утверждению долгосрочного плана развития. Благодарю правительство России, нашего президента, коллег из министерства РФ по развитию Дальнего востока и Арктики, комиссии госсовета и регионального правительства», – отметил Андрей Чибис.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, по инициативе главы нашего региона был разработан и получил федеральную поддержку целый ряд инициатив по развитию арктических территорий. В том числе – создание перечня опорных городов Арктики и активизация работы по формированию их долгосрочных мастер-планов.

