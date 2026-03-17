Правительство России утвердило перечень приоритетных для экономики профессий в вузах

Правительство России продолжает работу по созданию условий для достижения технологического суверенитета – одной из целей, определённых Президентом страны. Премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным подписано распоряжение от 7 марта 2026 года №457-р, утверждающее перечень профессий и специальностей, развитие которых даст возможность обеспечить технологическую независимость и технологическое лидерство. Об этом 16 марта сообщил премьер-министр.

Он отметил, что правительство последовательно реализует меры по подготовке нужных экономике кадров с современными знаниями и компетенциями. Михаил Мишустин подчеркнул, что сегодня это одна из важнейших задач всех уровней образования.

«По поручению президента утверждён перечень профессий и направлений по 300 программам обучения в колледжах и вузах, в него также вошли и научные специальности. Все они отвечают задачам достижения технологического лидерства и реализации соответствующих нацпроектов», — сказал премьер-министр.

Уточняется, что в список вошли: математические, естественные, гуманитарные науки, инженерное дело, здравоохранение и медицина, а также сельское хозяйство. Премьер-министр РФ также заявил, что число бюджетных мест по этим направлениям будет увеличиваться.