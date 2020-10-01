Правительство России утвердило правила реализации второго этапа программы приобретения туров по России с кешбэком

Россияне смогут воспользоваться программой туристического кешбэка на новых условиях. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин, внеся изменения в постановление правительства от 10 августа 2020 года № 1200.

Программа кешбэка на туры по России реализуется для поддержки внутреннего туризма, пострадавшего от пандемии коронавируса, правительство выделило на нее 15 млрд рублей. В первом этапе программы приняли участие около 70 тыс. туристов, которые приобрели туров на 1,4 млрд рублей. Оставшиеся средства решено было использовать для проведения второго этапа распродажи туров с кешбэком.

Как следует из текста правил проведения второго этапа акции, размещенных на официальном портале правительства, ее условия изменились по сравнению с первым этапом.

Срок предоставления туристической услуги продлевается до 10 января 2021 года. Теперь в программе смогут участвовать не только отели и туроператоры, но и туристические агрегаторы. Даты начала и окончания продаж туруслуг с кешбэком будут позднее объявлены Ростуризмом.

Минимальная продолжительность тура или проживания в гостинице по новым условиям программы сокращена с 4-х до 2-х ночей, минимальная стоимость путёвки больше не ограничивается (ранее – 25 тысяч рублей). Максимальный возврат будет составлять 20% стоимости тура, но не более 20 тысяч рублей (ранее 15 тысяч рублей).

Как сообщает комитет по туризму Мурманской области, обязательное условие программы – оплата картой «Мир» – осталось прежним. Кешбэк на неё будет начисляться автоматически в течение пяти дней с момента оплаты поездки.

Ранее на частичную компенсацию затрат на покупку туров по России было выделено 15 млрд рублей. В рамках первого этапа программы туры и проживание с кешбэком можно было приобрести в течение недели с 21 по 28 августа. Поездку нужно было совершить с момента старта программы до конца 2020 года.

Как и на первом этапе, туры с кэшбэком можно будет купить на портале мирпутешествий.рф, который переадресует туристов на сайты туроператоров и отелей, участвующих в программе.