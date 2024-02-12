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Мурманская область. Арктика (16+)12.02.24 13:30

Правительство России утвердило программу «Плавание для всех»

Премьер РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о реализации до 2030 года программы «Плавание для всех», в рамках которой планируется всеобщее обучение детей плаванию и создание инфраструктуры для этого в школах.

«В школах, где есть бассейны, программа предполагает внедрение учебного модуля «Плавание» уже со второго класса. Таким образом, к 2030 году в таких школах доля учеников, умеющих плавать, должна составлять до 80%. В целом программа предполагает, что в ближайшие 6 лет обучение плаванию пройдут 12,5 миллиона детей, в том числе 124 тысячи ребят с ограниченными возможностями и детей-инвалидов», - отмечается в тексте распоряжения, размещённого на сайте правительства РФ.

Уточняется, что до сих пор в России реализовывались аналогичные ведомственные и региональные программы. Теперь такая работа будет охватывать всю страну.

Подписанным распоряжением также утверждён план реализации программы. Согласно сообщению, в I квартале 2024 года в 14 пилотных регионах начнётся реализация программы. В этих регионах будет сформирован социальный заказ на организацию занятий в бассейнах. Кроме того, план предусматривает актуализацию действующих региональных программ обучения плаванию, а также повышение квалификации тренеров, работающих с детьми.

Разработать и утвердить программу, цель которой - научить плавать как можно больше детей, правительству поручил Президент РФ.

 

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