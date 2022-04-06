Правительство России выделило деньги на туристический кешбэк за путевки в детские лагеря

По поручению Президента РФ в стране продлена программа возврата половины стоимости путёвки в детские лагеря. Правила программы в новом сезоне остаются прежними: родитель приобретает ребёнку путёвку в детский лагерь с помощью карты «Мир» и в течение пяти дней получает на эту же карту 50% потраченных средств.

Максимальный размер возврата – 20 тысяч рублей. Количество поездок на одного ребёнка не ограничено, можно поехать на любое количество смен. Для семей с несколькими детьми получить возврат можно с каждой купленной путёвки.

Продажи путевок начались с 31 марта, а в детский лагерь можно поехать с 1 мая.

На финансирование программы выделено 7,5 млрд рублей, сообщает Министерство юстиции Мурманской области.