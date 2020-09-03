Правительство России выделило Мурманской области дополнительно 116 миллионов рублей на дорожный нацпроект

Российские регионы получат 4,95 млрд рублей на улучшение дорожной сети в 2020 году. Распоряжение об этом подписал председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин.

В отношении Мурманской области правительство страны распределило 116 миллионов рублей, которые будут дополнительно потрачены на капиталоемкие объекты улично-дорожной сети столицы Заполярья. Деньги выделяются в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автодороги».

На сегодняшний день в рамках реализации дорожного нацпроекта в регионе завершены работы на 13 объектах: пять участков улично-дорожной сети в Коле и восемь трасс областной собственности. Наибольшее количество объектов в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 2020 года находятся в столице Заполярья, здесь приводится в порядок 27 участков улично-дорожной сети.

«Благодаря дополнительному федеральному финансированию в этом году будет завершено строительство улицы Солнечной и капитальные ремонты улиц Николаева, Инженерная, Загородная, Алексея Генералова, Нахимова и проезд вдоль 178 квартала. Главное сейчас максимально жестко контролировать сроки и качество хода производства работ на объектах, чтобы жители получили действительно качественную и безопасную городскую инфраструктуру», – прокомментировал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Доклад о расходовании средств должен быть представлен в Правительство Российской Федерации до 1 февраля 2021 года.