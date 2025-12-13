Правительство России выделит дополнительно 550 млн рублей на закупку топочного мазута для Мурманской области

Правительство РФ распорядилось о дополнительном выделении финансирования закупок топочного мазута для теплоснабжающих организаций Камчатского края и Мурманской области. Согласно распоряжению от 12 декабря 2025 года №3731-р, Мурманская область получит более 550 млн рублей, а Камчатский край – около 330 млн.

Финансирование из резервного фонда правительства позволит закупить топливо для ТЭЦ и котельных и обеспечить теплом дома, социальные объекты и предприятия арктических регионов.

Общий объём федерального финансирования на закупки топлива в 2025 году, с учётом ранее выделенных средств, составил более 2,4 млрд рублей для Камчатского края и более 3,1 млрд рублей для Мурманской области, сообщается на сайте кабмина.