Мурманская область. Арктика (16+)13.12.25 18:00
Правительство России выделит дополнительно 550 млн рублей на закупку топочного мазута для Мурманской области
Правительство РФ распорядилось о дополнительном выделении финансирования закупок топочного мазута для теплоснабжающих организаций Камчатского края и Мурманской области. Согласно распоряжению от 12 декабря 2025 года №3731-р, Мурманская область получит более 550 млн рублей, а Камчатский край – около 330 млн.
Финансирование из резервного фонда правительства позволит закупить топливо для ТЭЦ и котельных и обеспечить теплом дома, социальные объекты и предприятия арктических регионов.
Общий объём федерального финансирования на закупки топлива в 2025 году, с учётом ранее выделенных средств, составил более 2,4 млрд рублей для Камчатского края и более 3,1 млрд рублей для Мурманской области, сообщается на сайте кабмина.
Последние комментарии
Viktor Pavlov
08.12.25 12:19
Областной бюджет с дефицитом, а на ремонт кабинета губернатора, как вижу, деньги нашлись. А чем старый кабинет был плох? В какую сумму обошёлся массивный стол? Ответы на эти вопросы мы не получим..
Ирина
03.12.25 21:23
Благодарю за воспоминание о моём героическом дедушке - Зосиме Ивановиче Хабарове и героях - портовиках, совершивших подвиг во время Великой Отечественной войны.
Виктор
28.11.25 23:55
Хорошая программа! Николай - молодчина)) Немного много у Светланы было слов, не соответствующих реальности - например, о 62% регулярно занимающихся спортом и физкультурой... При всём этом (если бы бы
Комментарий к новости:Светлана Наумова и Александр Зубко: о спортивных новинках декабря
