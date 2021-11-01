Правительство России запустило второй этап программы поддержки бизнеса ФОТ 3.0

Чтобы бизнесу было проще адаптироваться к новым ограничительным условиям из-за COVID-19, с сегодняшнего дня правительство РФ запускает второй этап льготной программы ФОТ 3.0. Об этом на оперативном совещании сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Предприниматели смогут получить льготный кредит под 3% на полтора года из расчёта один минимальный размер оплаты труда на каждого сотрудника на 12 месяцев.

«Срок погашения кредита увеличен вдвое — с шести до 12 месяцев. Важно, что в первые полгода можно ничего не платить – ни процентов, ни основного долга, а после в течение года погашать заём равными долями. Это очень нужная и своевременная мера. Прошу коллег из министерства развития Арктики и экономики внимательно следить за тем, как в регионе реализуется программа», - сказал губернатор.

Распоряжение о выделении средств подписано председателем правительства Михаилом Мишустиным. На эти цели из федеральной казны будет направлено 20 млрд рублей, сообщает региональное Министерство информационной политики.