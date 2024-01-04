Правительство сократило около 100 избыточных административных процедур в строительстве

Правительство продолжает системную работу по уменьшению количества административных процедур в строительстве. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, сокращающее исчерпывающий перечень документов, сведений, материалов и согласований при возведении объектов ещё на 89 позиций – с 696 до 607.

Как сообщается на сайте правительства, например, из перечня исключён ряд документов, которые застройщики и технические заказчики предоставляли при подключении объектов к инженерным сетям. Кроме того, сокращён ряд процедур при проведении историко-культурной экспертизы и выдаче разрешений на допуск энергоустановок в эксплуатацию.

Также теперь застройщикам не нужно предоставлять ряд документов, сведений и материалов, которые имеются в распоряжении органов власти и могут быть представлены в порядке межведомственного взаимодействия, говорится в сообщении.

Решение даст возможность ускорить возведение важных для граждан объектов и уменьшить издержки застройщиков при сохранении необходимого контроля за качеством строительства.

В целом в 2023 году перечень уменьшился на 144 позиции. Благодаря этому инвестиционно-строительный цикл сократился с 1574 до 1300 дней.

Правительство проводит активную работу по сокращению инвестиционно-строительного цикла, отметил, комментируя принятое решение, вице-премьер Марат Хуснуллин.