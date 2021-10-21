Правительство утвердило перечень физкультурно-оздоровительных услуг для социального вычета НДФЛ

Правительство России утвердило перечень физкультурно-оздоровительных услуг для социального вычета НДФЛ.

В соответствии с распоряжением правительства России от 06.09.2021 №2466-р и постановлением правительства страны от 06.09.2021 №1501, с 2022 года заработают правила, по которым право на «спортивный вычет» гражданин будет иметь при соблюдении следующих условий:

- услуга включена в перечень, утвержденный правительством России;

- у оказывающих её организаций или ИП деятельность в области физкультуры и спорта считается основной;

- организации и ИП названы в специальном перечне физкультурно-спортивных организаций, индивидуальных предпринимателей формируемом Министерством спорта России.

Максимальная сумма годовых затрат на физкультуру и спорт, с которых можно будет получить налоговый вычет, – 120 тысяч рублей. Возврату подлежат 13% от потраченной суммы, то есть до 15,6 тысячи рублей (13% от максимальной суммы в 120 тысяч рублей). Заявить «спортивный» вычет по НДФЛ налогоплательщики смогут по расходам за 2022 год.

Как сообщает Министерство юстиции Мурманской области, оформить вычет можно будет в налоговой инспекции или через работодателя. Для подтверждения расходов потребуется кассовый чек и договор о предоставлении услуг. Вычет также смогут получить родители за детей в возрасте до 18 лет.

Утверждены также правила формирования и ведения перечня физкультурно-спортивных организаций и ИП.