Правительство утвердило перечень услуг для экспортёров в системе «Одно окно»

Её запуск запланирован на ноябрь 2020 года.

Таможенное декларирование, подтверждение нулевой ставки НДС, подача заявки на участие в выставках с господдержкой – этими услугами смогут воспользоваться экспортёры в специализированной системе «Одно окно». Полный перечень сервисов утвердил председатель правительства Михаил Мишустин.

В их числе – звяки на компенсацию логистических затрат, получение фитосанитарных сертификатов и сертификатов о происхождении товара, услуги по выдаче идентификационных заключений и лицензий на экспорт и импорт. Эти и многие другие сервисы будут доступны в электронном виде для тех, кто завёл личный кабинет в системе «Одно окно».

Сейчас ресурс работает в тестовом режиме. Открыть его для публичного доступа планируется в ноябре 2020 года. Полным перечнем сервисов можно будет воспользоваться к 2022 году.

«Для нас запуск такого проекта продиктован, прежде всего, закономерным желанием упростить затраты экспортеров на администрирование, документооборот и на отчётность по экспортным операциям, а также возможностью автоматизации процедур принятия решений и учёта рисков со стороны административных органов. Это важно ещё потому, что создание такой платформы приведёт к изменению бизнес-процессов системы, позволит выстроить сквозной процесс межведомственного взаимодействия для достижения конечной цели – увеличения экспорта», - отметила генеральный директор АО «Российский экспортный центр» Вероника Никишина.

«Одно окно» предоставит бизнесу онлайн-доступ к услугам, сопровождающим выход компаний на внешние рынки. Создание этой системы предусмотрено нацпроектом «Международная кооперация и экспорт», чья цель – выход на объём несырьевого экспорта в 250 млрд долларов к 2024 году.