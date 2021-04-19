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Мурманская область. Арктика (16+)19.04.21 10:15

Правительство утвердило план мероприятий по стратегии развития Арктики

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил соответствующий документ своим распоряжением. План мероприятий принят в продолжение стратегии развития Арктической зоны до 2035 года, а также основ государственной политики в Арктике, утверждённых президентом РФ Владимиром Путиным в 2020 году. Реализация этих документов позволит повысить качество жизни северян, увеличит вклад Арктической зоны в российскую экономику и обеспечит устойчивое развитие региона, подчеркнули в правительстве.

Решение социальных проблем, создание комфортной среды для жизни, привлечение новых инвесторов, стимулирование промпроизводства и обеспечение государственной безопасности - мероприятия по этим направлениям вошли в план реализации стратегии развития Арктической зоны и основ госполитики в Арктике, сообщается на сайте правительства РФ. «Всего план содержит 268 мероприятий. Основная часть будет выполнена в 2021-2022 годах. Отдельные, например, связанные с обновлением ледокольного флота и развитием научно-исследовательской базы, рассчитаны на более отдалённую перспективу», - говорится в сообщении.

«Основной акцент - повышение качества жизни людей. Для этого будут усовершенствованы стандарты медпомощи для жителей Крайнего Севера, а медицинские организации получат необходимый транспорт, в том числе авиационный. Кроме того, планируется поддержать медработников, переезжающих в Арктическую зону, и проработать предложения по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи на территории макрорегиона», - уточнили в правительстве.

План также предусматривает создание новой системы социальных гарантий для северян. Её проект поступит в правительство к концу 2021 года. Ещё один важный вопрос - бесперебойная доставка товаров в отдалённые населённые пункты. По этому направлению будут предложены дополнительные механизмы господдержки. Наконец, специально для Арктической зоны разработают стандарты развития городской среды, которые будут учитывать природно-климатические особенности этой территории.

«Чтобы простимулировать экономический рост, планируется, в частности, нарастить поддержку инвестпроектов, реализуемых на принципах государственно-частного партнёрства, предоставлять дополнительные социальные гарантии тем, кто переезжает работать в Заполярье, поощрять традиционные промыслы коренных малочисленных народов. Отдельные мероприятия посвящены раскрытию ресурсного потенциала Арктической зоны: созданию необходимой инфраструктуры и оборудования, проведению геолого-разведочных работ», - говорится в сообщении.

Помимо этого, в плане реализации стратегии также представлены перспективные проекты в региональном разрезе. В их числе - реконструкция аэропорта Мурманска, строительство автодороги Нарьян-Мар - Усинск, расширение морских портов Певек и Сабетта, мастер-планы по развитию туристической отрасли в Якутии и Карелии. Кроме того, согласно плану, стратегию развития туризма в России к концу 2021 года дополнят разделом, посвящённым отдыху в Заполярье.

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