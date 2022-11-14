Правительство утвердило предложения ФАС по индексации грузовых ж/д тарифов на 2023 год на 8%

Правительство РФ утвердило предложения ФАС России по индексации грузовых ж/д тарифов на следующий год на 8%. Соответствующее правительственное распоряжение от 10 ноября №3416-р было опубликовано 11 ноября на официальном интернет-портале правовой информации.

Также правительство утвердило изменение тарифов на перевозку руд и железных концентратов при расстоянии перевозки свыше 5 тысяч км при перевозках на экспорт через сухопутные погранпереходы (вместо коэффициента 0,865 устанавливается коэффициент 1,3) и продление неприменения понижающих коэффициентов (0,4 и 0,895) на экспортные перевозки угля до 31 декабря 2023 г. включительно.

Вместе с тем, правительство установило на 2025 г. допиндексацию на капремонт пути на 7%.