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Мурманская область. Арктика (16+)09.04.22 14:00

Правительство выплатит субсидии работодателям за трудоустройство молодёжи

Работодатели смогут получить господдержку при трудоустройстве граждан в возрасте до 30 лет. К ним отнесли, например, выпускников колледжей и вузов без опыта работы, молодых людей без среднего профессионального или высшего образования, инвалидов, детей-сирот, родителей несовершеннолетних детей. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Субсидия будет равна трём минимальным размерам оплаты труда, увеличенным на районный коэффициент, сумму страховых взносов и количество трудоустроенных. Первый платёж работодатель получит через месяц после трудоустройства соискателя, второй – через три месяца, третий – через шесть месяцев.

Как сообщает региональное Министерство юстиции, господдержку окажут, если организация обратится в центр занятости для подбора специалистов под вакансии. Сделать это можно дистанционно через личный кабинет на портале «Работа России». После этого потребуется направить заявление в Фонд социального страхования, который занимается распределением и выплатой субсидий. Сделать это также можно дистанционно – через систему «Соцстрах».

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