Правительство заинтересовано в открытии новых авиационных направлений из Мурманска, которые будут востребованы у северян

Воздушная гавань Мурманска должна соответствовать статусу Столицы Арктики. Масштабную реконструкцию аэровокзала и наполнение расписания востребованными рейсами обсудили накануне в рамках рабочей поездки заместителей губернатора Мурманской области Ольги Кузнецовой и Оксаны Астаховой.

Состоялось совещание по развитию маршрутной сети с компанией «Новапорт» и представителями крупных авиаперевозчиков, совершающих рейсы из аэропорта «Мурманск». Обсудили возможность открытия новых направлений с привлечением федерального субсидирования.

«На данный момент речь идет о рейсах Мурманск-Ростов, Мурманск-Новосибирск. Мы проанализировали, что ежегодно из Мурманской области в Сибирь через Москву летают около 18 тысяч человек. Также рассматриваем направления Мурманск-Калининград, Мурманск-Воронеж, Мурманск- Минеральные воды. Стоит отметить, мы планируем, что рейсы будут выполняться не сезонно, а круглогодично», – отметила Ольга Кузнецова.

Заместители губернатора осмотрели ход реконструкции парковочного комплекса международного аэропорта. Работы ведутся в соответствии с утвержденным графиком.

«До конца года будет обеспечена удобная логистика перемещения, то есть подъездные пути и места размещения автотранспорта. Также обсуждаем дополнительные элементы, которые будут идентифицировать Мурманскую область, вызывать у прилетающих ассоциации с Арктикой» – прокомментировала Оксана Астахова.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в 2021 году начнётся строительство нового современного комплекса аэровокзала. Также из федерального бюджета выделено 2,8 млрд рублей на реконструкцию перрона, светосигнальных объектов.