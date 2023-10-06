Правительством Мурманской области планируется выделить средства из областного бюджета на льготное лекарственное обеспечение граждан

В настоящее время правительством Мурманской области рассматривается возможность выделения средств из областного бюджета на льготное лекарственное обеспечение граждан нашего региона в сумме 158 млн рублей.

Напомним, что в сентябре при уточнении областного бюджета на 2023 год были предусмотрены на данные цели дополнительные средства в сумме 239 млн рублей. Таком образом, на приобретение лекарственных препаратов в текущем году будет направлено более 2 млрд рублей.

Как сообщает Министерство здравоохранения Мурманской области, принятые меры позволят обеспечить непрерывность лечения вновь выявленных пациентов лекарственными препаратами в амбулаторных условиях, в том числе дорогостоящими таблетированными таргетными препаратами для онкологических пациентов и пациентов с редкими наследственными заболеваниями. Вопрос обеспечения граждан лекарственными препаратами находится на особом контроле регионального правительства.

Фото: https://gov-murman.ru