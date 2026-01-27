Правительством Мурманской области подготовлен проект рекомендаций по наблюдению за морской фауной в Мурманской области

Ознакомиться с проектом документа можно на открытом электронном регионе.

На сегодняшний день такие рекомендации представляют собой важный шаг к обеспечению баланса между развитием туризма и сохранением природных ресурсов региона. Документ разработан специальной рабочей группой при Мурманском арктическом университете, объединяя усилия представителей власти, научного сообщества и туристического бизнеса.

Как отмечает Минприроды Мурманской области, основными целями данного проекта являются создание единого свода правил (рекомендаций) для туроператоров, судоводителей, экскурсоводов и индивидуальных туристов, обеспечивающих ответственное поведение на море и берегу; определение зон наблюдения, безопасных расстояний, количества судов, скорости движения и продолжительности пребывания возле животных; недопустимость действий, негативно влияющих на здоровье и состояние обитателей природы, а также разделение особенностей взаимодействия с различными видами морских существ, исходя из их биологических характеристик и уязвимости.

Эти мероприятия способствуют созданию условий, позволяющих эффективно сочетать охрану природы и успешное развитие туристической инфраструктуры в регионе.