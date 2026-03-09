6 марта губернатор Мурманской области Андрей Чибис провёл заседание штаба по вопросам жилищного строительства, реализации инфраструктурных проектов и благоустройства территорий. В заседании приняли участие представители регионального правительства, муниципалитетов и профильных ведомств.

«Наша общая задача — реализовать все запланированные проекты в срок. Важен результат для жителей. Строительство жилья и благоустройство территорий напрямую влияют на качество жизни людей, поэтому все объекты должны находиться на постоянном контроле», — подчеркнул Андрей Чибис.

Особое внимание уделили крупным жилищным проектам, формирующим новый облик городов области. В Мурманске планируется строительство новых жилых кварталов. Работы уже начаты на улицах Морской и Шевченко, на Поморской набережной в Коле. Несколько проектов находятся на стадии согласования.

Крупнейший проект — новый микрорайон на Верхне-Ростинском шоссе. Он рассчитан на более чем две тысячи квартир и предусматривает благоустроенные общественные пространства, детские и спортивные площадки, озеленение и социальную инфраструктуру.

В Мурманской области особое внимание уделяется доступности жилья. Благодаря поддержке Президента России Владимира Путина и инициативе губернатора Андрея Чибиса, в регионе стали доступны льготные программы: «Арктическая ипотека» под 2% и «Семейная ипотека» под 6%. Кроме того, в 2022 году по инициативе главы региона запущена программа «Свой дом в Арктике», ориентированная в том числе на молодые и многодетные семьи. Она стала очень популярна среди северян, востребованность растет с каждым годом. В настоящее время идет прием заявок.

Правительством Мурманской области подписаны соглашения с федеральными застройщиками на строительство 700 тысяч кв. метров жилья в ближайшие 10 лет. На сегодняшний день в Кольском Заполярье возводятся 20 многоквартирных домов общей площадью 148 тысяч кв. метров, из которых 14 домов предназначены для продажи на рынке. Уже приобретено 668 квартир, 74% из которых с использованием льготных ипотек. Десяти проектам присвоен статус масштабных инвестиционных проектов.

Заместитель губернатора Мурманской области Ольга Вовк отметила: «Важно, что мы развиваем не только новые площадки, но и вовлекаем территории с аварийным жильём, где частные застройщики участвуют в расселении и предоставлении новых квартир».

Строительные работы планируются также в других муниципалитетах области — Кировске, Кандалакше, Ковдоре, Североморске, Оленегорске, Апатитах и Полярных Зорях. В ряде городов градообразующие предприятия строят жильё для своих сотрудников.

На заседании обсудили ход строительства ключевых социальных объектов в регионе, таких как реконструкция кинотеатра «Родина», строительство манежа в Апатитах и капитальный ремонт учреждений образования.

По итогам заседания губернатор поручил держать на контроле сроки реализации всех объектов, оперативно решать возникающие вопросы и обеспечивать высокое качество строительства.

Развитие строительной отрасли, включая активное жилищное строительство, остаётся одним из ключевых направлений работы правительства региона в рамках плана «На Севере – жить!». Это позволит улучшить условия жизни жителей Мурманской области и обеспечит устойчивое развитие городов.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/563495/#&gid=1&pid=1