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Мурманская область. Арктика (16+)12.04.23 12:30

Правительством Мурманской области принято решение об обновлении автомобильного парка муниципального учреждения образования в Терском районе

Автобус был приобретён Министерством промышленности и торговли Российской Федерации за счёт федеральных средств и получен государственным автономным учреждением Мурманской области «Центр комплексного обслуживания учреждений образования» для оснащения муниципальных учреждений.

Решение о передаче техники подготовлено Министерством имущественных отношений Мурманской области и принято постановлением регионального правительства.

Новый школьный автобус будет передан в муниципальную собственность Терского района для организации перевозки детей и учащихся. Ещё восемь новых автобусов планируются к передаче в Мончегорск, Кировск Оленегорск, Кольский район, сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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30.03.23 10:16
Эта цитата из другой газеты подходит лучше: "Заозерск же является одним из главных городов для подводных сил Северного флота, их «колыбелью»."
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А о людях подумали, которые живут в непосредственной близости от такого учреждения?
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