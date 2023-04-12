Правительством Мурманской области принято решение об обновлении автомобильного парка муниципального учреждения образования в Терском районе

Автобус был приобретён Министерством промышленности и торговли Российской Федерации за счёт федеральных средств и получен государственным автономным учреждением Мурманской области «Центр комплексного обслуживания учреждений образования» для оснащения муниципальных учреждений.

Решение о передаче техники подготовлено Министерством имущественных отношений Мурманской области и принято постановлением регионального правительства.

Новый школьный автобус будет передан в муниципальную собственность Терского района для организации перевозки детей и учащихся. Ещё восемь новых автобусов планируются к передаче в Мончегорск, Кировск Оленегорск, Кольский район, сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru