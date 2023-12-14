Правительством Мурманской области разработан проект постановления об изменении платы за коммунальные услуги

Важно отметить, что в Мурманской области, как и по всей России, тарифы на коммунальные ресурсы и плата граждан за коммунальные услуги изменятся только с 1 июля 2024 года, исключительно в рамках предельных индексов, которые определяет правительство РФ по каждому субъекту РФ. Напомним, установленные с 1 декабря 2022 года тарифы к 1 июля 2024 года будут действовать полтора года.

Правительством Российской Федерации утверждён средний индекс изменения платы граждан в Мурманской области в размере 9,9%, а максимальный 12,3%. Тем не менее, по решению правительства Мурманской области средний рост платы граждан за коммунальные услуги составит 8,5%.

«При этом реальный рост расходов ресурсоснабжающих организаций гораздо выше утвержденных показателей. Поэтому тарифы на тепловую энергию, питьевую воду, водоотведение, газ установлены ниже экономически обоснованной величины и являются льготными, а недополученные доходы ресурсоснабжающих организаций компенсируются из средств областного бюджета. Принятое решение позволяет снизить финансовую нагрузку по оплате коммунальных услуг населением», – пояснила председатель комитета по тарифному регулированию Мурманской области Елена Стукова.

Повышение тарифов традиционно связано инфляционными процессами, ростом стоимости топливно-энергетических ресурсов, материалов, сырья и услуг, а также направлена на обеспечение бесперебойной работы и развитие коммунальной инфраструктуры по всей стране, сохранения предоставления качественных коммунальных услуг для потребителей.

Тарифы на коммунальные ресурсы, как и в предыдущие годы, устанавливаются с учётом индивидуальных особенностей каждого муниципального образования, а также абсолютных размеров тарифов, сложившихся в муниципалитетах. Следует отметить, что в 19 муниципальных образованиях Мурманской области, что составляет порядка 60%, средний индекс сложится ниже 8,5%. Тариф на обращение с ТКО для регионального оператора АО «Ситиматик» с 1 июля 2024 года вырастет в параметрах ниже инфляции и составит 4,5%.

Тарифы на электрическую энергию для населения Мурманской области изменятся на 8,9% в рамках предельных уровней, установленных ФАС России и останутся одними из минимальных по РФ, а также самыми минимальными в СЗФО и составят: - для домов с газовыми плитами – 3,70 руб./кВтч; - для домов с электроплитами и для населения, проживающего в сельских населенных пунктах, – 2,74 руб./кВтч.

Розничные цены на газ сжиженный, реализуемый населению для бытовых нужд также увеличатся с 1 июля 2024 года в пределах 7,2%. Так, для потребителей АО «Мурманоблгаз» розничные цены на газ составят 85,22 руб./кг или 180,55 руб./м3.

Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается, исходя из объёма потребляемых коммунальных услуг, определяемого по показаниям приборов учёта, а при их отсутствии - исходя из нормативов потребления коммунальных услуг (в том числе нормативов накопления твердых коммунальных отходов) и тарифа на соответствующий коммунальный ресурс.

На официальном сайте комитета по тарифному регулированию Мурманской области размещён «Калькулятор коммунальных платежей», позволяющий обеспечить гражданам онлайн-проверку соответствия роста размера платы за коммунальные услуги установленному предельному индексу изменения размера платы граждан за коммунальные услуги для Мурманской области в размере.

Также консультацию по тарифам на коммунальные ресурсы можно получить по телефону (815 2) 48-78-01, электронной почте: utr@gov-murman.ru. Государственный контроль по вопросам соблюдения порядка расчёта и внесения платы за коммунальные услуги возложен на Министерство государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области.

Как сообщает региональный комитет по тарифному регулированию, Министерством социального развития Мурманской области обеспечены меры социальной поддержки граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельных категорий граждан.