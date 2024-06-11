Правительством Мурманской области разработан проект постановления об изменении платы за коммунальные услуги

Как отмечает региональный комитет по тарифному регулированию, в Мурманской области, как и по всей России, тарифы на коммунальные ресурсы и плата граждан за коммунальные услуги изменятся только с 1 июля 2024 года, исключительно в рамках предельных индексов, которые определяет правительство РФ по каждому субъекту РФ.

Установленные с 1 декабря 2022 года тарифы к 1 июля 2024 года будут действовать полтора года. Правительством Российской Федерации утверждён средний индекс изменения платы граждан в Мурманской области в размере 9,9%, а максимальный 12,3%. Тем не менее, по решению правительства Мурманской области средний рост платы граждан за коммунальные услуги составит 8,5%.

«При этом реальный рост расходов ресурсоснабжающих организаций гораздо выше утверждённых показателей. Поэтому тарифы на тепловую энергию, питьевую воду, водоотведение, газ установлены ниже экономически обоснованной величины и являются льготными, а недополученные доходы ресурсоснабжающих организаций компенсируются из средств областного бюджета. Принятое решение позволяет снизить финансовую нагрузку по оплате коммунальных услуг населением», – пояснила председатель комитета по тарифному регулированию Мурманской области Елена Стукова.

Повышение тарифов традиционно связано с инфляционными процессами, ростом стоимости топливно-энергетических ресурсов, материалов, сырья и услуг, а также направлено на обеспечение бесперебойной работы и развитие коммунальной инфраструктуры по всей стране, сохранения предоставления качественных коммунальных услуг для потребителей.

Тарифы на коммунальные ресурсы, как и в предыдущие годы, устанавливаются с учётом индивидуальных особенностей каждого муниципального образования, а также абсолютных размеров тарифов, сложившихся в муниципалитетах.

Следует отметить, что в 60% муниципальных образований Мурманской области средний индекс сложится ниже 8,5%.

Тариф на обращение с ТКО для регионального оператора АО «Ситиматик» с 1 июля 2024 года вырастет в параметрах ниже инфляции и составит 4,5%.

Тарифы на электрическую энергию для населения Мурманской области изменятся на 8,9% в рамках предельных уровней, установленных ФАС России, и останутся одними из минимальных по РФ, а также самыми минимальными в СЗФО и составят: для домов с газовыми плитами – 3,70 руб./кВтч; для домов с электроплитами и для населения, проживающего в сельских населённых пунктах, – 2,74 руб./кВтч.

Розничные цены на газ сжиженный, реализуемый населению для бытовых нужд также увеличатся с 1 июля 2024 года в пределах 7,2%. Так, для потребителей АО «Мурманоблгаз» розничные цены на газ составят 85,22 руб./кг или 180,55 руб./м3.

Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается, исходя из объёма потребляемых коммунальных услуг, определяемого по показаниям приборов учёта, а при их отсутствии – исходя из нормативов потребления коммунальных услуг (в том числе нормативов накопления твёрдых коммунальных отходов) и тарифа на соответствующий коммунальный ресурс.

На официальном сайте комитета по тарифному регулированию Мурманской области размещён «Калькулятор коммунальных платежей», позволяющий обеспечить гражданам онлайн-проверку соответствия роста размера платы за коммунальные услуги установленному предельному индексу изменения размера платы граждан за коммунальные услуги для Мурманской области.

Также консультацию по тарифам на коммунальные ресурсы можно получить по телефону 8 (8152) 48-78-01 или электронной почте: utr@gov-murman.ru.

Государственный контроль по вопросам соблюдения порядка расчёта и внесения платы за коммунальные услуги возложен на министерство государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области. Стоит отметить, что Министерством социального развития Мурманской области обеспечены меры социальной поддержки граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельных категорий граждан.