Правительством Мурманской области сформирован дополнительный региональный перечень отраслей экономики, наиболее пострадавших от коронавируса

Правительством Мурманской области утверждён дополнительный региональный перечень отраслей экономики, наиболее пострадавших от пандемии новой коронавирусной инфекции. В него вошли: деятельность библиотек, архивов, музеев, деятельность в области телевизионного и радиовещания, издание газет и журналов, розничная торговля коммуникационным оборудованием, бытовыми изделиями, одеждой, обувью, часами и ювелирными изделиями, цветами и товарами культурно-развлекательного назначения.

Региональный список еженедельно обновляется по результатам анализа обращений, поступающих от субъектов малого и среднего предпринимательства, и с учетом деятельности организаций, которые понесли значительные убытки в период борьбы с COVID-19.

Кроме того, расширен общий федеральный перечень пострадавших от коронавируса сфер экономики. Так, раздел «Культура, организация досуга и развлечений» дополнен деятельностью в области демонстрации кинофильмов, раздел «Деятельность в области здравоохранения» содержит позицию «стоматологическая практика».

Полный список отраслей экономики, в наибольшей степени пострадавших от COVID-19 на территории Мурманской области, опубликован на сайте регионального Министерства инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства.