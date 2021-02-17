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Мурманская область. Арктика (16+)17.02.21 15:45

Правительством Мурманской области установлены региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг на 2021 год

Постановлением правительства Мурманской области от 15.02.2021 № 81-ПП установлены региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) на 2021 год для муниципальных образований Мурманской области.

Региональные стандарты стоимости коммунальных услуг – это механизм социальной защиты населения, применяемый для расчета субсидий гражданам в случае, если их расходы на оплату коммунальных услуг, рассчитанные исходя из размера региональных стандартов стоимости ЖКУ, превышают величину, соответствующую максимально допустимой доле расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи.

«Обновление региональных стандартов стоимости ЖКУ в 2021 году связано с изменениями размера взноса на капитальный ремонт общего имущества, платы за содержание и ремонт жилых помещений и за пользование жилым помещением для нанимателей по договорам социального найма в отдельных муниципальных образованиях Мурманской области», – пояснил глава регионального министерства энергетики и ЖКХ Алексей Лыженков.

Размеры региональных стандартов утверждаются два раза в год и применяются для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг нескольким группам получателей:

пользователям жилого помещения в государственном или муниципальном жилищном фонде и нанимателям по договорам найма;

собственникам жилых помещений в МКД, которые в соответствии с требованиями Жилищного кодекса РФ обязаны вносить взносы на капитальный ремонт;

собственникам жилых помещений в МКД, которые в соответствии с требованиями части 2 статьи 169 Жилищного кодекса РФ не обязаны вносить взносы на капитальный ремонт, и собственникам жилых домов.

В настоящее время на территории Мурманской области свыше 59,4 тысячи семей получают субсидии. Средний размер выплаты составляет 2799,67 рубля. Объём бюджетных средств, израсходованных на эти цели в 2020 году, составил более 1,8 млрд рублей.

Изменение размера стандарта не повлияет на право получения субсидии, но незначительно отразится на её размере.

Важное дополнение: если размер субсидии, рассчитанной по новым стандартам, превышает прежний размер, то средства, недоплаченные за период с даты вступления в силу соответствующих изменений до даты перерасчета размера субсидии, подлежат перечислению получателю субсидии. Если размер субсидии меньше размера ранее предоставленной, возврат излишне выплаченных средств не требуется.

Как сообщает региональное Министерство энергетики и ЖКХ, постановление о региональных стандартах на 2021 год подписано, вступит в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года

 

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