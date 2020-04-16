Правительством Мурманской области утверждён перечень отраслей экономики, наиболее пострадавших от коронавируса

Правительством Мурманской области утверждён перечень отраслей экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции на территории региона. Соответствующее постановление от 15.04.2020 № 217-ПП накануне подписал губернатор.

В документе указаны 34 наименования. Среди прочих в перечень вошли: деятельность турагентств и организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма, физкультурно-оздоровительная деятельность, стоматологическая практика, деятельность в области СМИ и рекламы, розничная торговля одеждой, обувью и изделиями из кожи в специализированных магазинах и многое другое.

Каждый обозначенный в списке вид экономической деятельности включает в себя всю последующую детализацию до нижней ступени классификационного деления в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности ОК 029-2014, пишет Министерство информационной политики Мурманской области.