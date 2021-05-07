Правительством Мурманской области утверждена региональная программа переселения соотечественников

Мурманская область приступила к реализации на период 2021-2025 годы новой программы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом.

В рамках программы соотечественники, рождённые в бывших союзных республиках, и их потомки имеют возможность вернуться на свою историческую родину и вступить в гражданство Российской Федерации в упрощённом порядке. Программа переселения соотечественников реализуется более чем в 70 субъектах Российской Федерации, при этом каждый регион устанавливает свои требования к потенциальным участникам программы.

На территории Мурманской области стать участниками программы могут специалисты, востребованные на региональном рынке труда, студенты и соотечественники, осуществляющие трудовую деятельность в Мурманской области.

Как сообщает региональное Министерство труда и социального развития, перечень востребованных специальностей (профессий) и подробная информация о программе размещена на официальном сайте министерства труда и социального развития Мурманской области в разделе «Соотечественники».

Прием заявлений на участие в программе осуществляется территориальными подразделениями по вопросам миграции УМВД России по Мурманской области.