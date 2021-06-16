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Мурманская область. Арктика (16+)16.06.21 12:30

Правительством Мурманской области выделено 18,6 млн рублей на тушение природных пожаров

Из резервного фонда правительства Мурманской области выделено 18,6 млн рублей на организацию тушения ландшафтных (природных) пожаров в регионе. Соответствующее постановление принято в целях предотвращения угрозы возникновения чрезвычайной ситуации на территории Мурманской области, связанной с ландшафтными (природными) пожарами, а также в связи с введённым особым противопожарным режимом из-за лесных пожаров.

Выделенные средства будут предоставлены ГОБУ «Мурманская база авиационной охраны лесов» в целях реализации мер по обеспечению тушения ландшафтных (природных) пожаров. Отметим, что данные функции возложены на региональное министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства в текущем году в связи с принятием закона Мурманской области от 20.05.2021 № 2639-01-ЗМО «О внесении изменений в статью 5 закона Мурманской области «О пожарной безопасности в Мурманской области».

Министр природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Сергей Абаринов акцентировал внимание, что выделение дополнительных средств на тушение пожаров – вынужденная мера, природные пожары будут продолжаться до тех пор, пока не будут соблюдаться элементарные правила пожарной безопасности.

Как сообщает региональное Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства, в лесах Мурманской области за прошедшие праздничные и выходные дни выявлены 9 очагов возгорания. По состоянию на утро 15 июня пожары на территории Мурманской области отсутствуют.

«Ситуация с природными пожарами находится на контроле правительства Мурманской области. Поскольку в возникновении пожаров значительное влияние оказывает человеческий фактор, министерством усилено проведение профилактической работы с населением, а также увеличена кратность рейдовых мероприятий по выявлению виновных лиц и привлечению их к ответственности за причиненный ущерб», – добавил Сергей Абаринов.

Напомним, при обнаружении природного пожара необходимо оперативно сообщить об этом по прямому телефону лесной охраны  88001009400 (звонок бесплатный с любого телефона).

 

 

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